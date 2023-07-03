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    ЧП в Атырау: на АНПЗ остановились установки переработки нефти, в городе нет света и воды

    3 Июля 2023, 19:55

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На территории ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» произошла глубокая посадка электроэнергии со стороны внешних сетей, в результате которой на заводе остановились технологические установки завода, а в городе наблюдаются перебои с электричеством и водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «03.07. в 18-25 по астанинскому времени на территории ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» произошла глубокая посадка электроэнергии со стороны внешних сетей. В результате аварии остановились технологические установки завода, за исключением установки ЭЛОУ-АТ-2. Ориентировочно в 18-47 произошло полное отключение электроснабжения завода ТОО «АНПЗ». По причине аварийного отключения линии электроснабжения АО «KEGOC» на новой части подстанции ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» произошел инцидент. В этой связи все установки, кроме установки первичной переработки, были остановлены. Избыточное давление на установках, согласно технологического регламента и плана ликвидации аварии, были направлены на факельные установки. По состоянию на 19-30, электроэнергия еще не подана. Техническим отделом завода ведутся мероприятии по выяснению причин и выработке плана по дальнейшей работе завода. Жертв и пострадавших нет», - сообщила пресс-служба АНПЗ.

    В Атырау повсеместно отключен свет, нет холодной воды, на улицах километровые пробки.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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