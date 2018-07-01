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ЧП с военнослужащим в Карагандинской области: ведется расследование

31 Июля 2018 16:24 147
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ЧП с военнослужащим в Карагандинской области: ведется расследование

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде идет служебное расследование ЧП с пострадавшим военнослужащим по контракту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас проводится служебное расследование. Причины полученных травм выясняются. На данный момент внутреннее расследование ведет командир части. В ходе проверок на территории полигона больше ничего не обнаружено опасного», - сказал руководитель пресс-службы РГК «Орталык» Национальной гвардии подполковник Канат Дос.

Как сообщили в ведомстве, 32-летний военнослужащий по контракту Асан Сембиулы уже переведен в палату. Молодой человек находится в здравом уме и все помнит.

«Находясь на учебном центре Карабас при проведении хозяйственных работ контрактник обнаружил неизвестный пластмассовый предмет, торчащий из земли. Не придав значение он поднял его и произошел взрыв», - пояснили в ведомстве. 

Напомним, в Карагандинской области у военнослужащего Нацгвардии в руке взорвалась граната.

 

 

 

 

 

 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия, Здравоохранение,
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