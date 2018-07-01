ЧП с военнослужащим в Карагандинской области: ведется расследование

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде идет служебное расследование ЧП с пострадавшим военнослужащим по контракту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас проводится служебное расследование. Причины полученных травм выясняются. На данный момент внутреннее расследование ведет командир части. В ходе проверок на территории полигона больше ничего не обнаружено опасного», - сказал руководитель пресс-службы РГК «Орталык» Национальной гвардии подполковник Канат Дос.

Как сообщили в ведомстве, 32-летний военнослужащий по контракту Асан Сембиулы уже переведен в палату. Молодой человек находится в здравом уме и все помнит.

«Находясь на учебном центре Карабас при проведении хозяйственных работ контрактник обнаружил неизвестный пластмассовый предмет, торчащий из земли. Не придав значение он поднял его и произошел взрыв», - пояснили в ведомстве.

Напомним, в Карагандинской области у военнослужащего Нацгвардии в руке взорвалась граната.