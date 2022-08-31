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    ЧП произошло на заводе в Алматинской области: один человек погиб и пятеро пострадали

    31 Августа 2022, 19:23

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Хлопок газовоздушной смеси с последующим загоранием произошел на заводе по производству теплоизоляционных плит в Алматинской области. В результате пять человек получили травмы средний тяжести, один погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС Алматинской области, 31 августа в 10:21 поступило сообщение о том, что в поселке Отеген-батыр Илийского района по ул. Жеруйык в здании завода ТОО «PolpanInsulation» по производству теплоизоляционных плит предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим загоранием обшивки стены на площади 50 квадратных метров и обрушением кровли и стены на общей площади 400 квадратных метров.

    «На место вызова незамедлительно были направлены противопожарные подразделения по повышенному рангу вызова. По прибытию на место вызова в 10:24 было установлено, что горит обшивка стены двухэтажного здания на площади 50 квадратных метров. А также в результате хлопка произошло обрушение кровли и стены здания, общая площадь которого 1 тыс. 250 квадратных метров. Возгорание локализовано в 10:35 и ликвидировано в 10:50 на общей площади 50 квадратных метров», - проинформировали в ДЧС.

    В результате чрезвычайного происшествия пять человек получили травмы средний тяжести, один человек погиб.

    В тушении пожара принимали участие 15 сотрудников и четыре единицы техники ДЧС Алматинской области, а также выезжали сотрудники полиции, три бригады скорой помощи и другие службы взаимодействия. На месте работают дознаватели, причина пожара и хлопка устанавливается.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия
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