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    ЧП произошло на «АрселорМиттал Темиртау»

    18 Января 2023, 09:49

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Авария произошла сегодня в компании «АрселорМиттал Темиртау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «Сегодня, в 6:10 произошло обрушение газопровода прямого коксового газа ф2200 мм. Поврежден участок 20 м, – сообщили в АМТ.

    Пострадавших нет, причины происшествия расследуют.

    Как сообщалось, 8 декабря смертельный случай произошел на коксохимическом производстве металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау». Погиб газовщик АО «АрселорМиттал Темиртау» 1982 г.р.

    28 ноября также на производственном гиганте «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария.

    3 ноября в шахте имени Ленина угольного департамента, принадлежащей этой компании, произошел хлопок метана, пять горняков погибли.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Происшествия
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