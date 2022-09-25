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    ЧП объявили во Флориде из-за урагана «Иан»

    25 Сентября 2022, 21:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Власти Флориды призвали жителей менее защищенных прибрежных районов подготовиться к приходу опасного урагана «Иан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Голос Америки».

    Губернатор Рон Десантис уже объявил чрезвычайное положение во всем штате Флорида, призвав всех жителей начать подготовку к урагану прямо сейчас. Губернатор также обратился к администрации президента Байдена с просьбой объявить федеральное чрезвычайное положение перед выходом урагана на сушу, что предоставит местным властям дополнительное финансирование и приведет в состояние готовности Национальную гвардию.

    Ураган может обрушиться на юг Флориды поздно вечером в понедельник или во вторник. По данным Национального центра по ураганам, ожидается, что тропический шторм сначала поразит Ямайку, Кубу и Каймановы острова. Затем он усилится и перейдет в категорию урагана после контакта с побережьем Флориды.

    Сотрудник округа Монро, административным центром которого является остров Ки-Уэст — самая южная точка Соединенных Штатов — сообщил газете Miami Herald, что местные власти еще не приняли решение об эвакуации, но могут провести повторную оценку ситуации.

    Мэр Майами Фрэнсис Суарес провел в пятницу пресс-конференцию, чтобы предупредить жителей о приближении урагана, который усилится в выходные дни.

    Мэр Сарасоты Эрик Арройо сообщил CNN, что город связался с главным поставщиком электроэнергии в штате и призвал жителей готовиться к стихийному бедствию.

    Ранее сообщалось о другом урагане под названием «Фиона», который обрушился на Пуэрто-Рико, а затем достиг атлантического побережья Канады.

    Фото: cbsnews.com

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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