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    ЧП объявили из-за остановки водоочистной станции в городе Джексон

    31 Августа 2022 12:31

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Десятки тысяч жителей столицы штата Миссисипи в городе Джексон остались без питьевой воды после остановки одного из двух водоочистных станций из-за наводнения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

    Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз объявил чрезвычайное положение в системе водоснабжения города Джексон.

    Проливные дожди привели к увеличению уровня воды примерно на 11 метров в Жемчужной реке. Крупная станция по очистке воды, которая обеспечивала большую часть водоснабжения города, вышла из строя. Очистное сооружение работает на пониженной мощности с резервными насосами, основные насосы вышли из строя. Это очень опасно в случае возникновения пожара. Государственные школы Джексона перешли на дистанционное обучение во вторник из-за проблем с водой. Департамент здравоохранения штата предупредил население об употреблении только кипяченой воды, чтобы у граждан не возникло проблем с пищеварением.

    Агентство по чрезвычайным ситуациям Миссисипи начало снабжать население питьевой водой. Для доставки воды привлечены военнослужащие Национальной гвардии.

    По оценкам мэра города Чокве Антар Лумумбы, для полной модернизации системы водоснабжения Джексона потребуется около $1 млрд.


    Фото: www.cbsnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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