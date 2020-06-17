ЧП на шахте в ВКО: два человека погибли, один госпитализирован

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане на шахте Орловского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет» погибли два человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Группы KAZ Minerals.

В ведомстве сообщили, что 16 июня 2020 года около 22:00 часов во время проведения взрывных работ погибли двое работников Орловской шахты. Еще один пострадавший доставлен в Бородулихинскую районную больницу для дальнейшего медицинского обследования.

«Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая», - пояснили в пресс-службе.

При этом в компании отметили, что руководство и коллектив Группы KAZ Minerals приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Компания окажет необходимую помощь семьям пострадавших.

