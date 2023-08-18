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    ЧП на шахте «Казахстанская»: обнаружено тело еще одного шахтера

    18 Августа 2023, 08:58

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - На шахте «Казахстанская найдено тело еще одного горняка. Продолжаются поиски еще троих человек, передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил заместитель исполнительного директора АО «АрселорМиттал Темиртау» Сергей Огай.

    «Аварийно-спасательные работы на шахте продолжались всю ночь. На 8:15 утра было обнаружено тело еще одного рабочего. Сейчас начались мероприятия по его выдаче. В настоящее время работают четыре отделения по локализации пожара, которые снимают температуру с аварийной выработки и еще три отделения находятся на исследовании горных выбросов в поисках оставшихся рабочих. Принимаются все необходимые меры для скорейшего поиска наших работников», - заявил С. Огай.

    17 августа, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

    Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. На месте происшествия работали сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Также сообщалось, что на месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким города Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

    К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника. Поиски пятерых продолжались.

    В 17:50 вечера поступило сообщение, что на месте пожара найдены тела двух погибших горняков и поиски еще троих продолжаются. В больнице находятся 8 горняков.

    Как позже проинформировали в облздраве, двое из восьми госпитализированных шахтеров находятся в отделении реанимации.

    По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

    В связи с трагедией на шахте «Казахстанская» Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству и акимату Карагандинской области.

    Ранее в АО «АрселорМиттал Темиртау» назвали имя горняка, погибшего в результате пожара на шахте «Казахстанская».

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Видео Пожар АрселорМиттал
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