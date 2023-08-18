ЧП на шахте «Казахстанская»: количество пострадавших возросло до 13

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 18 августа в медицинских учреждениях региона находится 13 пострадавших шахтеров, передает МИА «Казинформ».

В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что 17 августа в Многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж.Макажанова доставлено 9 пострадавших шахтеров. Двое из которых находились в реанимации переведены в отделении токсикологии.

«Их состояние ближе к тяжелому, стабильное. Пациенты находятся в сознании, адекватны. Тяжесть обусловлена острым интоксикационным синдромом и энцефалопатией, нестабильностью гемодинамики, токсикогенным периодом отравления. Гемодинамические показатели стабильны. Оставшиеся 7 человек находятся в отделении токсикологии. Состояние средней степени тяжести, стабильное. Пациенты находятся в сознании, адекватны. Тяжесть обусловлена острым интоксикационным синдромом и энцефалопатией. Гемодинамические показатели стабильны», - отмечено в сообщении.

Кроме того, в терапевтическое отделение Центральной больницы Шахтинска поступило четверо пострадавших, один из которых от госпитализации отказался (отпущен на амбулаторное лечение). Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 18 августа в медицинских учреждениях региона находится 11 пострадавших шахтеров, 2 находятся на амбулаторном наблюдении дома (всего 13 шахтеров нуждались в медицинской помощи).

17 августа, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. На месте происшествия работали сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Также сообщалось, что на месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким города Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника. Поиски пятерых продолжались.

В 17:50 вечера поступило сообщение, что на месте пожара найдены тела двух погибших горняков и поиски еще троих продолжаются. В больнице находятся 8 горняков.

Как позже проинформировали в облздраве, двое из восьми госпитализированных шахтеров находятся в отделении реанимации.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

В связи с трагедией на шахте «Казахстанская» Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству и акимату Карагандинской области.

Ранее в АО «АрселорМиттал Темиртау» назвали имя горняка, погибшего в результате пожара на шахте «Казахстанская».

18 августа на 8:15 минут было обнаружено тело еще одного рабочего. Начались мероприятия по его выдаче.