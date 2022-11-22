ЧМ в Катаре: Нидерланды победили в тяжелейшем матче

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нидерланды выиграли свой первый матч на чемпионате мира в Катаре против Сенегала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопреки прогнозам, с первых минут Сенегал забрал инициативу и принялся осаждать ворота более титулованного соперника. Правда, едва не пропустил «укол», когда «оранжевым» удалась быстрая контратака и Гакпо прострелил в штрафную соперника. Мяч прокатился по всей площадке, замкнуть передачу так и не удалось никому. Сенегал вновь рванул в позиционную атаку, стараясь играть активно, и вновь едва не пропустил. Вновь прошла атака справа, Бергхейс пасом вывел фактически один на один Френки де Йонга, но тот завозился с мячом и не сумел пробить.

Во второй половине первой сорокапятиминутки голландцы перехватили инициативу, вынудив соперника уже играть на контратаках, но атаки проходили у команд поочередно. В целом, игру в первой половине можно назвать равной, с небольшим преимуществом команды из страны тюльпанов. Поэтому, счет 0:0 можно назвать закономерным.

Рисунок игры особо не поменялся и в тайме втором – отчаянная борьба за мяч велась фактически на каждом участке поля. У голландцев боле активным по-прежнему был правый фланг, именно оттуда пришли два угловых. И один из них получился очень опасный – это ван Дейк наконец выиграл верховую борьбу и пробил над перекладиной. Сенегал тут же ответил своей атакой, мощнейший удар принял на себя Натан Аке. Через некоторое время после удара Бергхейса случился очень неприятный для африканцев рикошет от ноги защитника, повезло, что мяч отскочил на угловой. Потом дважды «оранжевых» выручил голкипер Нопперт – сначала бил Диа в ближний угол, затем хлесткий удар нанес Менди.

Сенегал давил все сильнее, а потом… Потом случился гол. Правда, в ворота африканцев. В одной из ответных атак Дэйли Блинд мягкой диагональю нашел голову Коди Гакпо и тот открыл счет. Сенегал ринулся отыгрываться, и едва не добился своего – после дальнего удара выручил Нопперт. Судья добавил 8 минут – хороший шанс, чтобы отыграться. Но вместо этого сенегальцы пропустили еще одну контратаку – 0:2. Дави Классен поставил точку в этом матче.



Фото: Sports.kz.

