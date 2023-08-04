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    ЧМ по шахматам среди школьных команд впервые проходит в Актау

    4 Августа 2023, 19:25

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Школьники-любители шахмат съехались в Актау со всех уголков мира для того, чтобы защищать честь своей школы и страны. World Schools Team Championship организован Международной и Казахстанской федерациями шахмат, при поддержке акимата Мангистауской области, а также Министерства культуры и спорта РК и Министерства просвещения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

    Торжественная церемония открытия World Schools Team Championship состоялась 4 августа в здании Ассамблеи народов Казахстана. Сам турнир будет проходить до 8 августа в «Halyk Arena». Посетить турнир можно ежедневно согласно расписанию, представленному на официальном сайте чемпионата.

    В рамках церемонии открытия участников поприветствовал президент международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

    «Несколько месяцев назад мы думали, что привезти сюда более 50 стран – практически невыполнимая миссия, но все вместе мы воплотили нашу идею в реальность. И я хочу, чтобы каждый из вас мечтал о чем-то, казалось бы, невозможном и достигал этого. В апреле мы провели в Астане чемпионат мира по шахматам, и это событие сделало Казахстан одной из шахматных столиц. Спасибо всем, кто верил и работал с нами. Считаю, что в Казахстане сейчас настоящий бум шахмат. Цель FIDE - осуществить это в каждой стране, к чему мы стараемся прийти, что не так просто, но нет ничего невозможного», - сказал Аркадий Дворкович.

    Чемпионат проходит в двух возрастных категориях: до 12 лет и до 18 лет, с участием около 400 участников из 53 стран. Самый долгий путь до Актау преодолели участники из Парагвая, Перу и Мадагаскара. Впечатляющая география участников включает школьников из четырех континентов, что создаст уникальную атмосферу дружелюбного соперничества и культурного обмена.

    У шахматного спорта в Казахстане есть большой потенциал. Такое мнение высказал президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

    «География крупных казахстанских шахматных турниров выходит за пределы двух столиц – Астаны и Алматы. Сегодня мы на красивейшем побережье Каспийского моря. Проведение этого чемпионата в полной мере соответствует нашей стратегической задаче по формированию интеллектуальной нации, укреплению человеческого потенциала, и продвижению культа знаний. И именно школьные шахматы должны сыграть в этой работе ключевую роль. Не сомневаюсь, что этот турнир пройдет в атмосфере хорошего настроения, а честный соревновательный дух подарит всем нам красивейшие партии», - сказал Тимур Турлов.

    10 школ из шести городов Казахстана представят страну на чемпионате.

    Казахстан на чемпионате представят:

    • IT школа-лицей, Актау;

    • Школа-лицей №7 им. Н. Марабаева, Актау;

    • Специализированный лицей №92 им. М. Ганди, Алматы;

    • Республиканская физико-математическая школа, Алматы;

    • Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Алматы;

    • Школа-лицей №72, Астана;

    • Республиканская физико-математическая школа, Астана;

    • Областной лицей-интернат «Білім-Инновация», Атырау;

    • Школа-лицей № 8 для одаренных детей, Павлодар;

    • IT-лицей №9 имени О. Жолдасбекова, Шымкент.

    Символический первый ход в категории до 18 лет сделал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, а на первой доске в категории до 12 лет ход выполнил президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

    Помимо официальной части, для участников и гостей была организована насыщенная экскурсионно-развлекательная программа, которая делает этот чемпионат еще более запоминающимся и интересным.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Видео Мангистауская область Шахматы
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