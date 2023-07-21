ЧМ по шахматам среди школьных команд состоится в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 3-8 августа на берегу Каспийского моря в городе Актау (Казахстан) впервые в истории состоится World Schools Team Championship. Особенностью чемпионата станет то, что в нем примут участие не воспитанники шахматных клубов и секций, а обычные школьники-любители шахмат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

Организаторами чемпионата выступают Международная и Казахстанская федерации шахмат. Генеральным партнером и главным спонсором является «Freedom Holding Corp». Мероприятие проводится при содействии акимата Мангистауской области.

Чемпионат пройдет в двух категориях: до 12 лет и до 18 лет. Ожидается участие порядка 300 участников из 50 стран. Самый долгий путь до Актау предстоит преодолеть участникам из Парагвая, Перу, Мадагаскара и Сан-Томе и Принсипи. География чемпионата действительно впечатляет: школьники из четырех континентов прибудут в Актау, чтобы защитить честь своей школы и страны, сразиться за звание чемпионов мира и найти новых друзей из разных уголков света. Например, на турнире можно будет познакомиться с жителями Каймановых островов, которых всего около 68 000 человек.

Казахстан на чемпионате будут представлять 10 школ из 6 городов:

· IT школа-лицей, Актау;

· Школа-лицей №7 им. Н. Марабаева, Актау;

· Специализированный лицей №92 им. М. Ганди, Алматы;

· Республиканская физико-математическая школа, Алматы;

· Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Алматы;

· Школа-лицей №72, Астана;

· Республиканская физико-математическая школа, Астана;

· Областной лицей-интернат «Білім-Инновация», Атырау;

· Школа-лицей № 8 для одаренных детей, Павлодар;

· IT-лицей №9 имени О. Жолдасбекова, Шымкент.

Ребята с нетерпением ждут чемпионата, готовы радушно принимать иностранных гостей и активно готовятся, чтобы показать высокий класс игры. Для эффективной подготовки команд Казахстанской федерацией шахмат организован учебно-тренировочный сбор в Бурабае, который пройдет накануне чемпионата.

Предстоящий турнир в очередной раз докажет, насколько для любви к шахматам нет границ. Подтверждением этому может служить, например, то, что школьник из Павлодара Вадим Дерксен поедет в Актау, даже несмотря на перелом ноги. Лишь бы не подвести свою команду. Двое других ребят готовы провести свои дни рождения вдали от дома, находясь на чемпионате. Один из них – Нурислам Айнакул, ученик IT-лицея №9 имени О. Жолдасбекова г. Шымкента. Второй – Рикардо Гаэль Брито Де Ла О прилетит из Мехико.

При этом, по заверениям организаторов, именинникам и остальным участникам чемпионата скучать не придется. Помимо основной официальной части турнира для гостей подготовлена насыщенная экскурсионно-развлекательная программа.

Торжественная церемония открытия состоится 4 августа в 11.00 в Доме Дружбы Ассамблеи народов Казахстана, 34-й микрорайон, 9. Сам турнир будет проходить во Дворце спорта «Halyk Arena». Официальный сайт чемпионата: wstcc2023.fide.com

Напомним, с 7 апреля по 1 мая 2023 года в столице Казахстана прошел матч за звание чемпиона мира по шахматам. За титул боролись россиянин Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь. В результате Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира по шахматам.

На церемонии открытия ЧМ президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович объяснил, почему Казахстан стал местом для проведения матча на первенство мира. По его словам, Казахстан становится одним из центров развития шахмат.