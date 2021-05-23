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    01:36, 23 Май 2021 | GMT +6

    ЧМ по хоккею: сборные Казахстана и Латвии не смогли выявить победителя в основное время

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    РИГА. КАЗИНФОРМ - Сборные Казахстана и Латвии не смогли выявить победителя в основное время в очном матче на чемпионате мира по хоккею-2021. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    За шестьдесят минут игры команды забили по два раза: у Казахстана отличились Александр Шин (39-я минута) и Джесси Блэкер (46-я), у Латвии — Лаурис Дарзиньш (28-я) и Рихард Букартс (46-я). Таким образом, матче перешел в овертайм — это первый овертайм на турнире: во всех других играх победитель определялся в основное время.


    Добавим, что свой второй матч на чемпионате мира сборная Казахстана проведет уже сегодня — ей будет противостоять команда Финляндии.




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