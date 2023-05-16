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    ЧМ по хоккею: болельщики развернули большой флаг Казахстана в Юрмале

    16 Мая 2023, 19:03

    ЮРМАЛА. КАЗИНФОРМ - Болельщики в Латвии вновь организовали акцию в поддержку сборной Казахстана по хоккею. На этот раз большой флаг Казахстана был развернут на берегу Балтийского моря в Юрмале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

    Напомним, сегодня в 23:20 по времени Астаны наша национальная команда проведет третий матч чемпионата мира против команды Швейцарии.

    Как сообщалось, сегодня сборная Казахстана сыграет с командой Швейцарии на чемпионате мира-2023 по хоккею.

    Прямая трансляция матча Швейцария — Казахстан начнется в 23:20 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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