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    00:20, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    ЧМ по быстрым шахматам: казахстанки сенсационно обыграли Индию

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    Photo: kazchess.kz
    БЫДГОЩ. КАЗИНФОРМ - В Быдгоще (Польша) начался женский командный чемпионат мира по быстрым шахматам (рапид). В турнире принимают участие 12 команд, разделенные на две группы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

    По итогам предварительных турниров будут выявлены по две лучшие команды, которые разыграют между собой по кубковой системе 1-4 места.

    В первом матче казахстанские шахматистки обыграли со счетом 3:1 команду Египта (выиграли Бибисара Асаубаева и Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева и Алуа Нурманова завершили свои партии вничью).

    Во втором туре была одержана победа над грозным соперником – сборной Индии. На первых трех досках были зафиксированы ничейный результаты, победное очко принесла Амина Каирбекова.

    Следующие два матча с француженками и украинками будут исключительно важны с точки зрения борьбы за выход в стыковочные матчи.

    Теги:
    Спорт Бибисара Асаубаева Шахматы Главная
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