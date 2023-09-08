ЧМ по быстрым шахматам: казахстанки сенсационно обыграли Индию

БЫДГОЩ. КАЗИНФОРМ - В Быдгоще (Польша) начался женский командный чемпионат мира по быстрым шахматам (рапид). В турнире принимают участие 12 команд, разделенные на две группы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

По итогам предварительных турниров будут выявлены по две лучшие команды, которые разыграют между собой по кубковой системе 1-4 места.

В первом матче казахстанские шахматистки обыграли со счетом 3:1 команду Египта (выиграли Бибисара Асаубаева и Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева и Алуа Нурманова завершили свои партии вничью).

Во втором туре была одержана победа над грозным соперником – сборной Индии. На первых трех досках были зафиксированы ничейный результаты, победное очко принесла Амина Каирбекова.

Следующие два матча с француженками и украинками будут исключительно важны с точки зрения борьбы за выход в стыковочные матчи.