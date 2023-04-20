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    ЧМ-2023 в Астане: Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем в восьмой партии и сохранил лидерство в матче

    20 Апреля 2023, 20:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 20 апреля, в Астане прошла восьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий чёрными фигурами сыграл вничью с представителем Китая Дин Лижэнем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

    По ходу партии российскому гроссмейстеру дважды удалость спастись. Восьмая партия завершилась на 45-м ходу.

    Счёт в матче стал 4,5:3,5 в пользу российского гроссмейстера.

    Девятая партия матча за шахматную корону пройдёт завтра, 21 апреля. На этот раз Непомнящий сыграет белыми фигурами. Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Спорт Шахматы
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