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    ЧМ-2023 в Астане: Непомнящий обыграл Лижэня в седьмой партии и вырвался вперед

    18 Апреля 2023, 20:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 18 апреля, в Астане прошла седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами нанёс поражение представителю Китая Дин Лижэню. Партия завершилась на 37-м ходу после ошибки Лижэня на цейтноте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

    Счёт в матче стал 4:3 в пользу россиянина.

    Матч проходит необычайно интересно и поражает своей результативностью. Из первых семи партий вничью завершились лишь две. Непомнящий уже в третий раз вышел вперёд, но пока Лижэню дважды удавалось сравнивать счёт.

    Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Шахматы
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