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    ЧМ-2023 в Астане: Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира по шахматам

    30 Апреля 2023, 19:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню в матче за шахматную корону — 2023. Таким образом, представитель Китая стал 17-м чемпионом мира по шахматам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

    Исход противостоянии решился в четвёртой партии тай-брейка, в которой российский шахматист, игравший белыми фигурами потерпел поражение. Партия завершилась на 68-м ходу. Счёт на тай-брейке — 2,5-1,5 в пользу Лижэня.

    Ранее первые три партии тай-брейка сложились вничью. Дин Лижэнь становится 17-м чемпионом мира по шахматам.

    Это первое чемпионство для Китая.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Шахматы
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