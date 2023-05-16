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    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан

    16 Мая 2023, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 16 мая, сборная Казахстана сыграет с командой Швейцарии на чемпионате мира-2023 по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча Швейцария — Казахстан начнется в 23:20 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

    Напомним, сборная Казахстана стартовала на ЧМ-2023 с сенсационной победы над Норвегией — 4:3 по буллитам, а затем крупно проиграла сборной Чехии — 1:5.

    Также в группе В, после матча со Швейцарией, Казахстану предстоит сыграть с Канадой, Латвией, Словакией и Словенией. Стоит отметить, что в четвертьфинал выйдут четыре лучшие команды из группы. Что касается аутсайдера, то команда, занявшая последнее место, вылетит в первый дивизион.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Хоккей
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