ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Словакия - Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 мая на чемпионате мира-2023 по хоккею состоится матч сборных Казахстана и Словакии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Казахстан — Словакия будет организована телеканалом «Qazsport» и начнется в 23:20 по астанинскому времени.

Напомним, сборная Казахстана стартовала на турнире с сенсационной победы над Норвегией — 4:3 по буллитам. Затем последовали три крупных поражения подряд: от сборных Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канады (1:5). На данный момент у сборной Казахстана — два очка. Стоит напомнить, что команда, которая займет последнее место в группе, вылетит в первый дивизион.



