ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана в Ташкенте завоевала 4 золотых, 1 серебряную медаль и заняла второе общекомандное место. Общий призовой фонд XXII чемпионата мира по боксу среди мужчин составил 5,2 млн долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта МКС РК.

В первый день финальных поединков золотую медаль завоевал самый легкий боксер сборной Санжар Ташкенбай. Тем самым, он стал самым молодым чемпионом мира из Казахстана. У Дулата Бекбауова (67 кг) «серебро».

Серебряный призер предыдущего ЧМ Махмуд Сабырхан (54 кг) встречался с местным боксером Ойбеком Джураевым и сумел победить на классе. Тем самым, Сабырхан завоевал вторую золотую медаль для нашей страны. Отметим, что на пути к финалу он выиграл у представителей Кубы, Ганы, Индии и Венгрии.

Третье «золото» на ташкентском ринге выиграл капитан сборной Асланбек Шымбергенов (71 кг). В яростном противостоянии он боксировал с еще одним хозяином ринга Саиджамшидом Джафаровым и победил его в своем фирменном стиле. Ранее, казахстанец одолел соперников из Индии, Франции, Израиля, а также, Тринидад и Тобаго.

Звание чемпиона мира завоевал и Нурбек Оралбай. В весе до 80 кг, именно его бокс стал одним из самых ярких на ташкентском ринге. В решающем поединке он бился с этническим казахом из Китая Токтарбеком Танатканом. А еще ранее, казахстанец прошел оппонентов из Иордании, Турции и Азербайджана.

На чемпионате мира Казахстан был представлен во всех 13 весовых категориях. К сожалению, Сакен Бибосынов (51 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Сагындық Тогамбай (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг) и Камшыбек Конкабаев (+92 кг) не смогли поднятся на пьедестал почета.

Казахстан как независимая страна выступает на чемпионатах мира с 1993 года. На 16 первенствах планеты казахстанские мастера выиграли 18 золотых, 16 серебряных и 22 бронзовых наград. Благодаря этому результату Казахстан обогнал США по по количеству медалей ЧМ и поднялся на третью строчку. До этого национальная сборная завоевывала 4 «золота» на домашнем ЧМ-2013 в Алматы.

Золотые медалисты от Международной ассоциации бокса (IBA) получат по 200 000 долларов США, для занявших второе место приз составляет 100 000, а каждое из 3-х мест – по 50 000 долларов США. Тем самым

Кроме того, все наши чемпионы, призеры, тренерский штаб Мырзагали Айтжанова и комплексно-научная группа получат свои заслуженные призовые (за золото 100 тысяч долларов США) из личных средств президента Казахстанской федерации бокса Кенеса Ракишева.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанские боксеры показали бокс высшего уровня. Казахстанские боксеры, которые завоевали медали на чемпионате мира в Ташкенте, записали ответ на поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

