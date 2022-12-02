ЧМ-2022: Южная Корея победила Португалию и вышла в плей-офф

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Южной Кореи одержала победу над командой Португалии в матче чемпионата мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очень быстро португальцы «распечатали» ворота соперника – Далот здорово разобрался на правом фланге с опекуном и прострелил в штрафную, где Орта в касание переправил мяч в ворота. Очень осложнилось и без того непростое положение Сона и компании. Забили и корейцы, но гол отменен из-за офсайда. На 27 минуте матча футболисты Южной Кореи забили уже легально – после подачи углового отскок подкараулил Ким Ен Гвон.

Второй тайм начался с обоюдных попыток добыть преимущество, но защитники преуспевали больше. На 69 минуте Сон Хын Мин попал, как показалось, в руку защитника и корейцы начали требовать пенальти, но повтор показал, что Факундо Телья принял правильное решение относительно этого момента – мяч попал в локоть. Почти до самого конца матча на поле царила упорная борьба, преимущественно в центре поля. В самой концовке матча случилась развязка сюжета – Хван Чи Чан выскочил один на один с Диого Коштой и отправил мяч в дальний угол. Южная Корея в плей-офф.

Фото: sports.kz