ЧМ-2022: три аналогии с чемпионатом мира-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вот и определились финалисты чемпионата мира по футболу в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В борьбе за третий титул чемпионов мира сойдутся команды Франции и Аргентины, а за третье место сыграют сборные Марокко и Хорватии. Глядя на четверку лучших коллективов нынешнего мундиаля, в глаза бросается несколько аналогий с ЧМ-2018.

Во-первых, в финале вновь играют французы. К слову, это четвертый финал в истории «трехцветных» - дважды они побеждали и один раз уступили. Для их соперников это уже шестой финал – в главных матчах чемпионатов мира «альбиселесте» побеждали лишь дважды.

Во-вторых, как и в 2018 году, за третье место вновь поспорят команды из одной группы – в этот раз это Марокко и Хорватия, четыре года назад вышли в полуфинал и синхронно проиграли команды Бельгии и Англии, которые также начинали в одном квартете.

В-третьих, в четверке лучших вновь оказались хорваты, только теперь они поспорят за третье место, а не за золото, как это было на прошлом мундиале.

Напомним, Франция в полуфинале сломила сопротивление марокканцев, обыграв их со счетом 2:0.

А Аргентина разгромила Хорватию днем раньше со счетом 3:0.

Фото: aa.com.tr



