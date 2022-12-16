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    ЧМ-2022: три аналогии с чемпионатом мира-2018

    16 Декабря 2022, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вот и определились финалисты чемпионата мира по футболу в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В борьбе за третий титул чемпионов мира сойдутся команды Франции и Аргентины, а за третье место сыграют сборные Марокко и Хорватии. Глядя на четверку лучших коллективов нынешнего мундиаля, в глаза бросается несколько аналогий с ЧМ-2018.

    Во-первых, в финале вновь играют французы. К слову, это четвертый финал в истории «трехцветных» - дважды они побеждали и один раз уступили. Для их соперников это уже шестой финал – в главных матчах чемпионатов мира «альбиселесте» побеждали лишь дважды.

    Во-вторых, как и в 2018 году, за третье место вновь поспорят команды из одной группы – в этот раз это Марокко и Хорватия, четыре года назад вышли в полуфинал и синхронно проиграли команды Бельгии и Англии, которые также начинали в одном квартете.

    В-третьих, в четверке лучших вновь оказались хорваты, только теперь они поспорят за третье место, а не за золото, как это было на прошлом мундиале.

    Напомним, Франция в полуфинале сломила сопротивление марокканцев, обыграв их со счетом 2:0.

    А Аргентина разгромила Хорватию днем раньше со счетом 3:0.

    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Чемпионат мира по футболу
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