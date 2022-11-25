ЧМ-2022: Сенегал уверенно обыграл Катар

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Футболисты сборной Сенегала взяли верх над соперниками из Катара в матче чемпионата мира по футболу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первом тайме немного больше атаковали игроки сборной Сенегала, но справлялись катарские защитники. Совершали вылазки и футболисты Катара, но до опасных моментов было далеко. Создавалось впечатление, что обе команды, потерпев поражения в первом туре, побаивались пропустить разящий выпад.

Ставки в этом матче действительно были высоки – команда, которая проиграет второй матч подряд, фактически лишается шансов на продолжение борьбы. Тем не менее, сенегальцы потихоньку наращивали преимущество и соорудили по-настоящему опасный момент, когда Идрисса Гейе из-за пределов штрафной нанес плотный удар низом, мяч немного разминулся со штангой. Затем голкипер сенегальцев Менди очень далеко и зряче выбил мяч на вбегавшего в штрафную Сарра, но его визави Баршам справился с угрозой. Следом в штрафной сборной Сенегала возник спорный эпизод, когда на газон рухнул Акрам Афиф, сзади его как будто немного подталкивал Сарр. Фол был не вполне очевидный, поэтому арбитр не сталл назначать пенальти.

Вскоре сенегальцы открыли счет в матче: очень неудачно сыграл защитник Катара Хухи, который упал на ровном месте, выбивая мяч, и «подарил» его Диа, а тот без труда переиграл Баршама. 1:0 в первом тайме.

А в дебюте второго сенегальцы удвоили преимущество – после подачи с углового красивый гол головой забил Фамара Дьедиу. Шансы Сенегала продолжить борьбу за выход в следующий круг возрождались на глазах. Очень походил этот матч на игру Катара и Эквадора – здесь сенегальцы, забив два мяча, также отдали инициативу сопернику и немного отошли назад.

Примерно за 10 минут до конца сборная Катара все-таки сумела открыть счет голам на чемпионатах мира – первый гол в истории своей страны на мундиале забил Мунтари, головой замкнувший подачу с левого фланга. А на 84 минуте сенегальцы восстановили статус-кво – отличился Дьенг, замкнувший прострел справа. 3:1 – до конца матча счет так и не изменился.





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