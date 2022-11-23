ЧМ-2022: Саудовская Аравия объявила выходной в честь победы над сборной Аргентины

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - Среда была объявлена выходным днем в Саудовской Аравии после сенсационной победы футбольной сборной страны над одними из фаворитов проходящего в Катаре чемпионата мира – Аргентиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Arab News.

Внеплановый выходной объявили для всех сотрудников государственного и частного сектора, а также студентов и школьников с одобрения короля Саудовской Аравии Салмана Абделя Азиза Аль Сауда после того, как во вторник национальная сборная выиграла матч чемпионата мира против Аргентины со счетом 2:1.

Министерство образования Саудовской Аравии заявило, что любые экзамены, запланированные на среду, перенесут на 7 декабря. Саудовская фондовая биржа Tadawul также объявила, что приостановит торги в среду и возобновит их в четверг в связи с государственным праздником.

Этот матч войдет в историю чемпионата мира по нескольким причинам. Во-первых, двукратный чемпион мира сборная Аргентины впервые проиграла стартовый матч мундиаля с 1990 года. Во-вторых, Саудовской Аравии удалось прервать серию из 36 матчей без поражений у аргентинцев, которые оказались на последнем месте в своей группе на ЧМ-2022.

Забивший единственный гол в ворота Саудовской Аравии талисман сборной Аргентины, нападающий Лионель Месси заявил, что произошедшему нет оправданий, призвав товарищей по сборной сплотиться и быть готовыми ко всему в следующем матче, пишет Goal.com.

Семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси уже намекнул, что чемпионат мира в Катаре в качестве нападающего сборной Аргентины может стать для него последним.

В следующем матче на ЧМ-2022 в субботу аргентинцы встретятся на поле со сборной Мексики.





Главное фото: arabnews.com

Фото: Getty