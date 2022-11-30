ЧМ-2022: победа над Уэльсом позволила Англии возглавить группу «В»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Англии победила команду Уэльса в заключительном туре на чемпионате мира и заняла первое место в квартете «В», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Еще до этой встречи Уэльс фактически потерял шансы на выход в следующий круг, на кону оставались лишь честь национального флага и любовь болельщиков, которые могли бы многое простить, победи их любимцы своих соседей и заклятых соперников в одном лице. Для англичан, напротив практически обеспечивших себе выход в плей-офф, стимулом было первое место в группе, которое помимо приятного подтверждения статуса фаворита квартета, давало возможность избежать встречи с Нидерландами Луи ван Гаала.

С первых минут англичане бросились терроризировать оборону соперника. Первый по настоящему голевой момент не реализовал Рэшфорд, который не смог один в один переиграть вратаря валлийцев Хеннесси. Почти всей командой оборонялся Уэльс, так что пробить такую массированную защиту англичанам было непросто. Все навесы и прострелы «родоначальников футбола» либо выносились, либо не находили адресатов. Наносили удары в первом тайме Кейн, Рэшфорд, Фоден, но ни один из них не достиг цели в первом тайме.

В начале второго тайма великолепный удар со штрафного удался Маркусу Рэшфорду, который обвел стенку и направил мяч точно в «девятку». Наверняка, этот гол войдет в десятку лучших по итогам мундиаля. Не успели валлийцы прийти в себя, как тут же пропустили второй – Фил Фоден замкнул прострел Кейна. Завелась не на шутку Англия. На 68-й минуте Рэшфорд сделал дубль после длинного заброса Трента-Александра Арнольда, убежав от защитников и поразив ближний угол.

3:0 – вторая крупная победа англичан на чемпионате мира. В 1/8 финала Англия сыграет с Сенегалом, который вырвал путевку в плей-офф у Эквадора.



Фото: sports.kz