Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    ЧМ-2022: победа над Уэльсом позволила Англии возглавить группу «В»

    30 Ноября 2022, 02:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Англии победила команду Уэльса в заключительном туре на чемпионате мира и заняла первое место в квартете «В», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Еще до этой встречи Уэльс фактически потерял шансы на выход в следующий круг, на кону оставались лишь честь национального флага и любовь болельщиков, которые могли бы многое простить, победи их любимцы своих соседей и заклятых соперников в одном лице. Для англичан, напротив практически обеспечивших себе выход в плей-офф, стимулом было первое место в группе, которое помимо приятного подтверждения статуса фаворита квартета, давало возможность избежать встречи с Нидерландами Луи ван Гаала.

    С первых минут англичане бросились терроризировать оборону соперника. Первый по настоящему голевой момент не реализовал Рэшфорд, который не смог один в один переиграть вратаря валлийцев Хеннесси. Почти всей командой оборонялся Уэльс, так что пробить такую массированную защиту англичанам было непросто. Все навесы и прострелы «родоначальников футбола» либо выносились, либо не находили адресатов. Наносили удары в первом тайме Кейн, Рэшфорд, Фоден, но ни один из них не достиг цели в первом тайме.

    В начале второго тайма великолепный удар со штрафного удался Маркусу Рэшфорду, который обвел стенку и направил мяч точно в «девятку». Наверняка, этот гол войдет в десятку лучших по итогам мундиаля. Не успели валлийцы прийти в себя, как тут же пропустили второй – Фил Фоден замкнул прострел Кейна. Завелась не на шутку Англия. На 68-й минуте Рэшфорд сделал дубль после длинного заброса Трента-Александра Арнольда, убежав от защитников и поразив ближний угол.

    3:0 – вторая крупная победа англичан на чемпионате мира. В 1/8 финала Англия сыграет с Сенегалом, который вырвал путевку в плей-офф у Эквадора.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Чемпионат мира по футболу
    Новости по теме
    Новости по теме
    США выиграли битву с Ираном за выход в плей-офф ЧМ-2022
    Казахстанский теннисист Евсеев вышел в 1/4 финала парного турнира в Португалии
    Против кого сыграют казахстанцы в отборе Кубка Дэвиса
    Нидерланды победили Катар и выиграли группу «А» чемпионата мира
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию
    2 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
    3 Президенты Казахстана и России обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза»
    4 Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже
    5 Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели переговоры
    Новости партнеров