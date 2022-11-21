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    ЧМ-2022 по футболу: Нидерланды и Сенегал сыграют без своих лидеров

    21 Ноября 2022, 14:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нападающий сборной Нидерландов и «Барселоны» Мемфис Депай может пропустить первый матч своей команды на чемпионате мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Потеря Мемфиса Депая для нас будет таким же ударом, как для соперника отсутствие Мане. Нам очень сильно будет не хватать Мемфиса», - сказал главный тренер «оранжевых» Луи ван Гаал иностранным СМИ.

    Также не сыграет и форвард Сенегала Садио Мане, считающийся главной звездой африканской команды. Обе сборных будут вынуждены играть сегодня без своих лидеров.

    Встреча станет первой для этих команд, ранее между собой они не встречались. «Оранжевые» побеждают в трех последних играх, Сенегал же не проигрывает последние пять матчей.

    Матч станет вторым в рамках мундиаля: в первой игре турнира сборная Катара уступила команде Эквадора со счетом 0-2.

    Ранее сообщалось, что вчера в Катаре стартовал чемпионат мира по футболу.

    Фото: fifa.com

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Футбол Нидерланды Чемпионат мира по футболу
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