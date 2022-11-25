ЧМ-2022: Иран вырвал победу у Уэльса в концовке матча

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Ирана обыграла команду Уэльса в матче чемпионата мира со счетом 2:0, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во втором матче чемпионата мира перед болельщиками предстала совсем не та сборная Ирана, которая ничего не смогла противопоставить англичанам и потерпела разгромное поражение. С валлийцами иранцы смотрелись гораздо лучше и регулярно организовывали подходы к владениям Хеннесси. В одной из таких атак в первом тайме поразить ворота головой мог Сердар Азмун, но мяч совсем немного разошелся с крестовиной. Валлийцы же традиционно атаковали флангами и время от времени осуществляли попытки дальних ударов, но в большинстве своем неточно.

В начале второго тайма иранцы дважды попали в каркас ворот: сначала Азмун убежал от опекунов и нанес удар в стойку. А затем Голизаде сотряс штангу, подкручивая мяч в дальний угол. Гораздо лучше соперника во втором тайме смотрелись «персидские леопарды» - они регулярно перехватывали мяч и очень разнообразно комбинировали, выводя атакующих игроков на ударные позиции как через центр, так и посредством подач с флангов. Эззатоллахи наносил прицельный удар в дальний угол, но голкипер валлийцев дотянулся до мяча кончиками пальцев и перевел снаряд на очередной угловой, который также не привел к изменению счета. За четыре минуты до конца основного времени случилось ключевое событие матча – реактивный Тареми в контратаке вылетал один на один, Хеннесси выскочил за пределы штрафной и просто «срубил» форварда иранцев – красная карточка. В рамку валлийцев встал вышедший вместо Рэмзи Дэнни Уорд. И в дополнительное время прекрасный дальний удар впритирку со штангой удался Чешми. Валилийцы бросились отыгрываться за оставшиеся минуты, но пропустили разящую контратаку – партнеры вывели Резоэяна один на один с вратарем и тот легко переиграл Уорда. 2:0 – первая победа Ирана на мундиале.





Фото:.instagram.com/fifaworldcup/



