ЧМ-2022: Хорватия лишила Канаду шансов на выход из группы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Хорватии одержала разгромную победу над командой Канады в матче чемпионата мира и значительно увеличила свои шансы на выход в следующий круг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Хотя начиналось для «шашечных» не все так радужно. Памятуя, чем закончилась игра со сборной Бельгии, канадцы решили не откладывать дела в долгий ящик и открыли счет в игре с хорватами уже на второй минуте – Альфонсо Дэвис прекрасно сыграл на втором этаже после подачи Ларея с правого фланга. Растерялись немного хорваты, а Канада прижала соперника к воротам, пытаясь увеличить счет. На 25 минуте матча хорошо разыграли комбинацию балканцы, выведя к воротам Крамарича, который подставил корпус защитникам и пробил под дальнюю штангу – гол не засчитан из-за офсайда. Но примерно через десять минут Крамарич отличился вновь, теперь гол был забит чисто – Перишич вывел на ударную позицию форварда и тот не подвел. А за минуту до конца основного времени тайма гол «в раздевалку» забил Марко Ливайя, которому ассистировал Юранович. Теперь уже растерянными выглядели «кленовые листья», которые теперь пропускали атаку за атакой.

Во втором тайме продолжили доминировать «шашечные», просто разрывая защиту соперника на обоих флангах, пару раз выручил Борян. Не выглядели теперь такими уверенными в себе канадцы, хотя и продолжали время от времени неплохо «огрызаться». На 70-ой минуте Крамарич оформил дубль после хорошей передачи в штрафную от Перишича. Канадцы совсем сникли, и до конца основного времени ничего сверхординарного придумать не сумели. А уже в добавленное время в этом противостоянии была поставлена жирная точка – хорваты «поймали» канадацев на контратаке и Майер закатил мяч уже в пустые ворота.

4:1 – уверенная и красивая победа сборной Хорватии.





Фото: sports.kz

