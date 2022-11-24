ЧМ-2022: Бельгия с большим трудом обыграла Канаду

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Бельгии взяла верх над командой Канады в рамках чемпионата мира со счетом 1:0, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И в этом канадцы должны винить только себя.

Вопреки ожиданиям, с первых минут канадцы завладели инициативой, активно прессингуя более статусных «красных дьяволов» на их половине. Такая активность сразу же начала приводить к результатам: уже на первых минутах матча североамериканцы заработали пенальти, после попадания мяча в руку Карраско. Тибо Куртуа выиграл дуэль у форварда «Баварии» Альфонсо Дэвиса и отбил одиннадцатиметровый. Казалось, бельгийцы должны воодушевиться и ринуться в атаку, но не тут то было. Канадцы просто вдавили европейцев в их штрафную, и Куртуа совершил еще несколько спасительных сейвов. Некоторое время бельгийцы владели мячом, правда, преимущественно, возле своей штрафной – настолько высок был Дэвиса и компании. Создавалось впечатление, что бельгийцы просто не знают, как им выйти из обороны. Но потом последовал неожиданный дальний пас на Эдена Азара, который сделал пас на партнеров в штрафную, там мяч попал Батшуайи и тот пальнул выше ворот с очень выгодной позиции. Канадцы просто уничтожали оборонительные редуты сборной Бельгии, вдавливая ее полузащитников и даже форвардов, и вынуждая тех сгрудиться возле своей штрафной. Гол назревал. И он случился. Но… не в те ворота. Дальний пас Алдервейлда нашел в штрафной канадец Миши Батшуайи, который перед этим запорол несколько перспективных атак, и тот переиграл Милана Боряна. Гол не вытекал из логики игры, но тем не менее, канадцы оказались в роли догоняющих. На том тайм и завершился.

Во втором тайме рисунок игры никак не поменялся – «кленовые листья» активно атаковали, прессинговали и наносили удары. Правда, очень неточные. Бельгийцы же действовали сверхострожно, временами настолько вдавливаясь в свою штрафную, что соперникам удавалось зарабатывать угловые, просто вынуждая бельгийцев сдвинуться за линии ворот с мячом. Канада же фактически воцарилась на половине поля оппонента, что еще раз наводит на мысль о случайности гола в первом тайме. После выхода Менье и Троссарда, бельгийцы немного выправили ситуацию, проведя несколько потенциально опасных атак. Но помешала откровенная неуклюжесть игроков в завершающей стадии, а именно Батшуайи и Онаны. По-прежнему блекло смотрелся Де Брейне. Складывалось ощущение по такой игре, что одни не хотели, а другие просто не могли. Статистика по ударам была просто ужасающей – к 75 минуте 21 против 7 в пользу канадцев. Фактически все действо происходило на половине поля бельгийцев, в непосредственной близости от штрафной. Несмотря на все усилия дружины Джона Хержмана, матч так и завершился со счетом 1:0.

В любом случае игрокам сборной Канады удалось удивить болельщиков всего мира прекрасной игрой, в которой действительно чувствовалось желание победить.



