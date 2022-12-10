ЧМ-2022: Аргентина в серии пенальти обыграла Нидерланды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Аргентины победила команду Нидерландов по пенальти и вышла в полуфинал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аргентинцы с первых минут попытались захватить контроль над мячом, что не должно удивлять – такие нынче стили игры у команд, Нидерланды поначалу присматриваются к сопернику, выжидая нужный момент и прессингуя на чужой половине без мяча. На 15 минуте очень опасная атака удалась «оранжевым», когда подачу в штрафную в исполнении не сумел замкнуть Бергвейн. Захватили постепенно инициативу голландцы, стараясь диктовать свои условия.

Неплохо у них получалось, вратарь «бело-голубых» Мартинес временами даже вынужден был выбивать мяч за боковую под прессингом. В одной из контратак «альбиселесте» технично бил Де Пауль в угол, но на месте оказался Нопперт. Как плотно не держали «оранжевые» Месси, великолепный разрезающий пас удался Лионелю на Молину и тот хладнокровно переиграл Нопперта в ближнем бою. Несколько попыток подопечных ван Гаала отыграться в концовке тайма ни к чему не привели.

Во втором тайме вынужденно голландцы перешли на позиционную атаку, поскольку счет полностью устраивал аргентинцев и они уже не шли столь активно вперед. Привыкшие к резкому контратакующему стилю «оранжевые» выглядели немного растерянно, владея мячом и пытаясь отыграться. Все это привело к опаснейшему стандарту рядом со штрафной Нопперта – выше пролетел мяч после крученного удара Месси.

Ключевой момент случился на 71 минуте матче, когда Думфрис в штрафной сфолил на Акунье и Месси хладнокровно реализовал пенальти. 2:0 и все вроде становится ясно в этом противостоянии. Вегхорсту на 82 минуте удалось отквитать один мяч после навеса с правого фланга.

Интрига возродилась. А на 84-ой сравнивать должен был мощным ударом в девятку Бергхейс, но совсем чуть-чуть не хватило голландцу. А на 88 минуте в матче случилась массовая потасовка после фола Паредеса на Натане Аке, удалось судье потушить конфликт желтой карточкой для аргентинца. На самой последней добавленной минуте голландцам все-таки удалось сравнять счет – прекрасно разыграли штрафной «оранжевые» и Вегзорст оформил дубль.

В первом экстра-тайме аргентинцы попытались взять мяч под контроль, поняли они, что очень опасно отдавать инициативу такому сопернику. Но голландцы уже почуяли «запах крови» и сами очень опасно атаковали. В первой половине дополнительного времени счет не изменился. Во втором экстра-тайме также очень острыми моментами обменялись команды. Сначала Люк де Йонг пробил в защитника с очень выгодной позиции, затем примерно тот же маневр проделал и Лаутаро Мартинес. После этого еще целый ряд моментов не использовали подопечные Скалони. Ничья 2:2. В серии пенальти счастье улыбнулось аргентинцам – Эмилиано Мартинесу удалось отбить удары ван Дейка и Бергхейса. Аргентина в полуфинале.





Фото EuroFoot



