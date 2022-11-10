Члены штаба Жигули Дайрабаева провели встречу с представителями Межпарламентской Ассамблеи СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Встреча представителей Республиканского штаба кандидата в Президенты РК Жигули Дайрабаева с представителями Межпарламентской Ассамблеи СНГ состоялась в режиме онлайн. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу штаба кандидата.

Заместитель руководителя секретариата Совета МПА СНГ Иван Мушкет отметил, что 60 наблюдателей от МПА СНГ наблюдают за ходом агитационной кампании кандидатов в Президенты РК.

Руководитель Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты РК Жигули Дайрабаева, выдвинутого НДПП «Ауыл», Толеутай Рахимбеков рассказал, что на сегодняшний день в сельских населенных пунктах всех 166 сельских районов страны, в 88 городах, в том числе, в 3 городах республиканского значения, и в 17 областных центрах активно проводится агиткампания.

По его словам, активисты объезжают самые отдаленные населенные пункты, проводят встречи с трудовыми коллективами и знакомят их с предвыборной программой кандидата. Агитматериалы размещены на республиканских и областных ТВ, радиоканалах, информпорталах и в газетах. С начала агиткампании кандидат объездил 14 регионов страны. В целом, Жигули Дайрабаев планирует посетить практически все регионы страны.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет «днем тишины». Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.



