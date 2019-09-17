Члены Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий собрались в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Нур-Султане началось очередное заседание Рабочей группы Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В нем участвуют представители мировых и традиционных религий из 14 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Организаторы отмечают, что заседание Рабочей группы станет своеобразной площадкой международного межрелигиозного сотрудничества по выработке и формированию ключевых позиций предстоящего в 2021 году VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В рамках заседания Рабочей группы Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога подписал Меморандум о взаимопонимании с Институтом по исследованию ислама Международного исламского университета Исламабада.

Стороны договорились в рамках меморандума взаимодействовать в сфере межрелигиозного и межконфессионального диалога и согласия путем обмена информацией, совместного анализа актуальных и перспективных научно-исследовательских проектов на актуальные вопросы религиозной сферы.

Генеральный директор Института по исследованию ислама Международного исламского университета Исламабада Мухаммед Зия Уль-Хак высоко оценил деятельность Казахстана по укреплению глобальной безопасности через преодоление разногласий между религиями и культурами посредством мирного диалога.

«Съезд лидеров мировых и традиционных религий обрел широкое международное признание и является постоянно действующей диалоговой площадкой, где представители различных религий в атмосфере открытости и доверия обсуждают наиболее актуальные вопросы современности», – отметил он.

Говоря о конструктивном взаимодействии, председатель правления Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Алтай Абибуллаев отметил, что деятельность Центра направлена на сотрудничество с аналогичными международными организациями.

«Нами прорабатываются вопросы по сотрудничеству Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога с организациями ООН», – отметил он.



