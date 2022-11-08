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    Члены РОШ Касым-Жомарта Токаева встретились с аграриями Северного Казахстана

    8 Ноября 2022, 18:03

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Члены Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева провели ряд встреч с жителями Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

    Так, на производственной базе «Петерфельд Агро» состоялась встреча с аграриями и сельхозтоваропроизводителями. Затем члены РОШ в селе Бесколь провели встречу с общественностью Кызылжарского района, обсудив предвыборные инициативы по развитию инфраструктуры в регионах страны.

    В Петропавловске на площадке Kozybayev University состоялась беседа со студенческой молодежью. В этот же день сторонники Токаева побывали в областной универсальной научной библиотеке им. С. Муканова.

    Кроме того, состоялась встреча с трудовыми коллективами компании по производству бумажной продукции «Raduga KDR» и электротехнического завода «Alageum Electric».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Касым-Жомарт Токаев
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