Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Члены преступной группы в Караганде нанесли ущерб государству на 700 млн тенге

    18 Января 2021, 11:31

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК задержали группу лиц, которая занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур на территории Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

    «Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность группы лиц, в период 2016-2020 гг. занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур на территории Караганды.

    В ходе следствия установлено, что группой из 7 человек созданы 13 подконтрольных предприятий, с целью осуществления пособничества недобросовестным налогоплательщикам-контрагентам в уклонении от уплаты налогов в бюджет путем заключения фиктивных договоров и искусственного увеличения затрат», - говорится в распространенном сообщении комитета.

    Общий ущерб от преступной деятельности указанных лиц превысил 700 миллионов тенге.

    В отношении 7 подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении 1 подозреваемого – в виде домашнего ареста.

    30 декабря уголовное дело было направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Борьба с преступностью Происшествия Экономика Минфин РК Другие государственные органы Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астанчанина осудили на 11 лет за сбыт наркотиков в Кокшетау
    Полицейские усиленно готовятся к выпускным вечерам в Таразе
    Нанесшего супруге ножевые ранения костанайца задержали полицейские
    «Ухажер» из сайта знакомств ограбил жительницу Уральска на первом свидании
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке