Члены Межпартийного совета при Мажилисе вошли в состав рабочей группы по поправкам в бюджет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса приступили к работе над поправками в республиканский бюджет на 2021-2023 годы. В составе рабочей группы и члены Межпартийного совета, созданного при палате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

В Мажилисе представлен правительственный проект изменений и дополнений в Закон «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы». Презентация законопроекта проведена в Комитете палаты по финансам и бюджету.

Наряду с депутатами в презентации, в том числе посредством видеоконференцсвязи, приняли участие представители государственных органов, Национального банка, НПП «Атамекен», Ассоциации финансистов Казахстана, а также члены Межпартийного совета при Мажилисе – представители не представленных в Парламенте политических партий «Adal», «Ауыл» и ОСДП.

Уточнение параметров республиканского бюджета презентовали министр финансов Ерулан Жамаубаев и вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

Согласно пояснениям разработчиков законопроекта, в рамках уточнения бюджета планируются решение ряда задач, обозначенных партией «Nur Otan» в предвыборной платформе, реализация приоритетных направлений, определённых в посланиях народу Казахстана. Также дополнительные средства будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Прогноз по поступлениям составляет 12,6 трлн тенге с увеличением на 1,1 трлн тенге. Дефицит прогнозируется на уровне 3,5% к ВВП. Расходы республиканского бюджета в 2021 году составят 15,3 трлн тенге, с увеличением на 1,3 трлн тенге.

При уточнении макроэкономических показателей на 2021 год в рамках прогноза социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы отмечено, что номинальный ВВП в 2021 году прогнозируется в объеме 77 869 млрд тенге, что выше одобренного прогноза на 1 207 млрд тенге. Реальный ВВП прогнозируется на уровне 103,1%. ВВП на душу населения составит 9 655 тысяч долларов США.

Обсуждение бюджетного законопроекта будет продолжено в рабочей группе во главе с членом Комитета по финансам и бюджету Анатолием Бойчиным. В её состав вошли также члены Межпартийного совета при Мажилисе.

«В рамках Межпартийного совета партии, которые не вошли в состав Мажилиса, имеют право участвовать в рабочих группах наряду с действующими депутатами, экспертами, НПО. И мы бы хотели выразить большую благодарность за эту возможность. Наша экспертная группа в ходе работы над поправками в республиканский бюджет будет детально отрабатывать с каждым администратором бюджетных программ», - поделился планами секретарь партии «Adal» Ануар Керембаев.

Свои предложения намерены представить и члены партии «Ауыл».

«Думаю, что Межпартийный совет состоялся и доказал свою необходимость. Сейчас обсуждается вопрос корректирования республиканского бюджета. Это целый пакет вопросов, связанных с улучшением ситуации в экономике. И я думаю, что можно было бы обратить внимание на усиление парламентского контроля за реализацией бюджета, на усиление контроля за целевым использованием бюджетных денег и за тем, на что направлены эти суммы увеличения», - отметил первый заместитель председателя партии Толеутай Рахымбеков.

Представитель Общенациональной социал-демократической партии Куат Кунбулатов в этот раз подключился к обсуждению посредством видеосвязи, акцентировав внимание на вопросах инфляции.

Межпартийный совет был создан месяц назад по инициативе председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина. И сегодня члены совета – представители всех партий, зарегистрированных в Казахстане, принимают участие в работе над законопроектами, находящимися на рассмотрении Мажилиса.

Среди актуальных законопроектов, находящихся в настоящее время в работе Мажилиса, – конституционные поправки в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан», законопроект о промышленной политике, поправки в Трудовой кодекс по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы, о растительном мире, законодательные новшества относительно социальной защиты отдельных категорий граждан, по вопросам защиты прав ребёнка и др. Активное участие представители непарламентских партий приняли в обсуждении законодательных поправок по вопросам земельных отношений.

В Мажилисе уверены, что подобный формат работы позволяет делать законотворческий процесс более эффективным, открытым и соответствует концепции «слышащего государства», инициированной Президентом Казахстана.