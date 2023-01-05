Члены группировки Дикого Армана избивали и держали людей в паркингах двух гостиниц — Берик Асылов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Члены группировки Дикого Армана из разных точек города похитили, избивали и удерживали 24 случайных граждан в паркингах гостиниц «Ritz Carlton» и «Казахстан». Об этом заявил генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее сообщил генпрокурор РК, Дикий Арман во время январских событий действовал при координации куратора из КНБ. Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать так называемый «народный совет» для выдвижения единых ультимативных требований к властям.

«Однако возглавить массовые протесты им не удалось. Люди за ними не пошли. Получив информацию о задержании бывшего Председателя КНБ, с целью создания благонадежного алиби боевикам поручено совершать нападения на горожан якобы для борьбы с мародерством. Для этих целей 6 января они из разных точек похитили, избивали и удерживали 24 случайных граждан в паркингах гостиниц «Ritz Carlton» и «Казахстан».

В последующем, их доставили на окраину города и поместили на ночь в контейнер под вооруженную охрану сотрудников КНБ. Затем их перевезли в аэропорт, где один человек – Отепбаев скончался от пыток. Следствие по данным фактам нами окончено. Сейчас идет ознакомление», - проинформировал Берик Асылов.



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