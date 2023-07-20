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    Члены экипажа китайского корабля готовятся к выходу в космос

    20 Июля 2023, 21:51

    ПЕКИН. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Члены экипажа китайского космического корабля «Шэньчжоу-16», которые находятся на борту китайской космической станции, в ближайшие несколько дней осуществят свой первый выход в открытый космос и внекорабельные работы. Об этом сообщили в среду в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Экипаж «Шэньчжоу-16» представляет собой новую по составу команду, в которую входят космонавты трех категорий - командир, бортинженер и специалист по полезной нагрузке. Они находятся на орбите уже 51 день с момента стыковки с модульной космической станцией 30 мая.

    Экипаж выполнил серию космических научных экспериментов в таких областях, как экология жизнедеятельности и физика микрогравитационной среды, а также завершил установку на лабораторном модуле «Мэнтянь» устройства для проведения экспериментальных исследований влияния космического излучения на биологические объекты и газовых баллонов электродвигательной системы космической станции.

    По информации CMSA, изучение влияния космической радиации на биологические объекты имеет существенное значение для обеспечения длительного и безопасного пребывания космонавтов на орбите и продвижения планов Китая по высадке экипажа на Луну.

    Благодаря установке на орбите газовых баллонов электродвигательной системы был впервые применен метод «газообмена» для пополнения запасов топлива электродвигателей, что будет впоследствии использоваться при длительном орбитальном обслуживании космической станции и позволит повысить экономичность и эффективность ее работы.

    По сообщению CMSA, члены экипажа «Шэньчжоу-16» находятся в хорошей физической форме, а модули космической станции работают стабильно.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Освоение космоса Китай Мировые новости
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