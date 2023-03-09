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      Карагандинская область

    Члены Центральной избирательной комиссии с рабочим визитом прибыли в Караганду

    9 Марта 2023, 20:29

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганду прибыли члены Центральной избирательной комиссии. На встрече представители избиркома обсудили подготовку к внеочередным выборам депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На повестке дня рассмотрен вопрос материально-технического обеспечения 654 избирательных участков Карагандинской области. Одна из главных задач – создание благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями, говорят члены Центрального избиркома.



    «Центральной избирательной комиссией проводится обучающий семинар. После совещания будет деловая игра, которая смоделирована для голосования. Такие семинары во многих областях прошли. Осталось несколько регионов, в которых семинары пройдут до 16 марта», - отметил председатель Карагандинской областной избирательной комиссии Кайрат Нуркенов.

    Члены ЦИК наглядно показали руководителям избирательных комиссий и участков, как правильно проводить выборы, и разъяснили изменения, внесенные в законодательство.



    «Мы с вами встречались на семинаре в Астане. Теоретически разбирались. Сейчас уже кампания вышла на финишную прямую. 10 дней до дня голосования осталось. Мы осуществляем крайне важную миссию. Цель - обсудить ход подготовки в вашем регионе», - отметил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров.

    На сегодняшний день в области зарегистрировано более 760 тысяч избирателей. Почти 13 тысяч из них будут голосовать впервые. Напомним, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов пройдут уже через 10 дней.




    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ЦИК Караганда Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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