Члены АНК выступили с заявлением в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Ассамблеи народа Казахстана председатель ассоциации азербайджанцев Казахстана А.Хамедов и сопредседатель Армянского культурного центра «Луйс» Н. Микаелян выступили с заявлением в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. МИА «Казинформ» публикует полный текст заявления.

«Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, глубоко обеспокоены обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С особой тревогой воспринимаем сведения из средств массовой информации о возможных жертвах среди мирного населения.

Считаем любые формы военного решения проблем неприемлемыми, когда под удар ставятся жизни, здоровье, мирная жизнь простых граждан, в том числе стариков, женщин и детей.

Призываем обе стороны к прекращению огня и политическому урегулированию конфликта за столом переговоров. Нельзя, чтобы проливалась кровь, гибли люди, страдали семьи, рушились дома. Недопустимо, чтобы разрушительные эмоции взяли верх над миром, разумом и созидательной силой добрых отношений между людьми.

Азербайджанцы и армяне Казахстана как один народ десятки лет мирно и в искреннем уважении живут на казахской земле. Мы прекрасно знаем, что любой вопрос можно и нужно решать по взаимному согласию. И нам больно осознавать, что где-то проливается кровь наших сородичей.

Мы призываем представителей всех этнических групп Казахстана еще теснее сплотиться и громко выступить против любого вида насилия и языка вражды. Мы не должны допустить, чтобы кто-то из нас поддавался сиюминутным эмоциям, недостоверной информации, провокациям. Только голос мира, добра, взаимного уважения, бережного отношения друг к другу сейчас наиболее нужен всем нам - и здесь, и Нагорном Карабахе, и везде, где бок о бок мирно живут наши этносы», - говорится в заявлении.

Напомним, оборонные ведомства Азербайджана и Армении в воскресенье, 27 сентября, заявили об эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. В Азербайджане объявлено военное положение, Армения также объявила о введении военного положения.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление в связи с эскалацией армяно-азербайджанского конфликта.