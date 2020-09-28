Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Члены АНК выступили с заявлением в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха

    28 Сентября 2020, 12:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Ассамблеи народа Казахстана председатель ассоциации азербайджанцев Казахстана А.Хамедов и сопредседатель Армянского культурного центра «Луйс» Н. Микаелян выступили с заявлением в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. МИА «Казинформ» публикует полный текст заявления.

    «Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, глубоко обеспокоены обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С особой тревогой воспринимаем сведения из средств массовой информации о возможных жертвах среди мирного населения.

    Считаем любые формы военного решения проблем неприемлемыми, когда под удар ставятся жизни, здоровье, мирная жизнь простых граждан, в том числе стариков, женщин и детей.

    Призываем обе стороны к прекращению огня и политическому урегулированию конфликта за столом переговоров. Нельзя, чтобы проливалась кровь, гибли люди, страдали семьи, рушились дома. Недопустимо, чтобы разрушительные эмоции взяли верх над миром, разумом и созидательной силой добрых отношений между людьми.

    Азербайджанцы и армяне Казахстана как один народ десятки лет мирно и в искреннем уважении живут на казахской земле. Мы прекрасно знаем, что любой вопрос можно и нужно решать по взаимному согласию. И нам больно осознавать, что где-то проливается кровь наших сородичей.

    Мы призываем представителей всех этнических групп Казахстана еще теснее сплотиться и громко выступить против любого вида насилия и языка вражды. Мы не должны допустить, чтобы кто-то из нас поддавался сиюминутным эмоциям, недостоверной информации, провокациям. Только голос мира, добра, взаимного уважения, бережного отношения друг к другу сейчас наиболее нужен всем нам - и здесь, и Нагорном Карабахе, и везде, где бок о бок мирно живут наши этносы», - говорится в заявлении.

    Напомним, оборонные ведомства Азербайджана и Армении в воскресенье, 27 сентября, заявили об эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. В Азербайджане объявлено военное положение, Армения также объявила о введении военного положения.

    Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление в связи с эскалацией армяно-азербайджанского конфликта.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    АНК Азербайджан Армения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан принял участие в Международном фестивале национальных культур в Баку
    Президент Армении оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков