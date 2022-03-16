Членство в партии запретят для руководителей ЦИК, Счетного и Конституционного советов РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ввести законодательный запрет на членство в партиях для ряда руководящих должностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исходя из этой же логики следует ввести в наше законодательство положение об обязательном выходе из партии председателей и членов ЦИК, Счетного комитета и Конституционного совета. Вместе с тем, мы видим, что сверхконцентрация полномочий в центре проецируется и на региональный уровень», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

Поэтому, подчеркнул Президент, нужно законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий.

«Такие решения позволят сформировать многополюсную партийную систему. Сегодня для всего общества стало очевидным, что именно монополизация политической и экономической деятельности сыграла едва ли не главную роль в происшедших январских событиях», - заключил Глава государства.