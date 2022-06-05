Членов участковой избирательной комиссии в Алматы отстранили после видео в Сети

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель территориальной избирательной комиссии в Алматы Жанна Асанова сообщила, что в Сети появилось видео, где якобы произведен вброс бюллетеней. Членов участковой избирательной комиссии временно отстранили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, что референдум основывается на строгом соблюдении норм закона. Любые нарушения процедур не допускаются.

«По этой ситуации мы долго советовались. Мы приняли решение, отстранить до выяснения обстоятельств членов участковой комиссии от их обязанностей, поскольку у нас и у вышестоящей комиссии нет полномочий давать оценку действиям на основании видео. При беседе с членами участковой комиссии, они отрицают факт вброса. Якобы было голосование собственное, что они есть в списке того участка. Но тем не менее, нами принято решение данную урну опечатать и продолжить голосование уже с другой урной, со стационарной. Все бюллетени в той урне, в которой якобы вброшены бюллетени, возможно, будут признаваться недействительными, скорее всего. Но итоги будут считаться участковой комиссией по результатам стационарной урны. Большая урна, до момента вброса, даже если там находятся бюллетени, к сожалению, они уже учитываться при подсчете не будут», – заявила Асанова.

Она добавила, что оценку правомерности данной ситуации будут давать правоохранительные органы и ЦИК, поскольку вопрос об аннулировании результатов, приостановлении лежит в компетенции ЦИК. Все документы будут передаваться туда.

По данным территориальной комиссии по референдуму города Алматы, явка избирателей по состоянию на 16:00 часов составила 292 365 человек или 25,95 % от избирателей.

В Алматы открыты 574 избирательных участка. В городе право голосовать на референдуме имеют более 1,1 млн человек.