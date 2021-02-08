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    Членов ОПГ осудили за подделку счетов-фактур в ВКО

    8 Февраля 2021, 10:59

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Осуждены организаторы и члены ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет-фактур на территории ВКО и Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области АФМ РК завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы в составе 5 лиц, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.

    В ходе следствия установлено, что организаторы преступной группы в период с 2018 - 2020 год, создав 9 предприятий на знакомых и родственников, а также на осужденных и социально уязвимых людях за вознаграждение, осуществляли незаконную деятельность на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.

    Фактически, подставные предприятия были подконтрольны ОПГ и использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счетов-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов.

    Для осуществления законной предпринимательской деятельности, предприятия не имели офиса, штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз.

    По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий в городах Экибастуз, Павлодар и Усть-Каменогорск и местам жительства фигурантов изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и крипто ключи, чековые книжки, денежные средства в сумме 9 миллионов тенге.

    Приговором суда организаторы и члены ОПГ признаны виновными по ст. ст.262 ч.1, ст.216 ч.3 УК РК и осуждены к различным годам лишения свободы от 3 до 7 лет лишения свободы.

    Напомним, 2020 году Департаментом пресечена деятельность 4 ОПГ, занимавшихся аналогичными преступлениями.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Павлодарская область Борьба с преступностью Происшествия Другие государственные органы Видео Судебный процесс Регионы Казахстана
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