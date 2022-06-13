Членов националистической группы арестовали в штате Айдахо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полиция арестовала 31 члена «Патриотического фронта», сторонников превосходства белой расы, которые планировали устроить беспорядки в городе Кер-д'Ален на северо-западе американского штата Айдахо. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Местный житель позвонил в полицию и сообщил, что группа людей загружается в автомобиль на стоянке отеля. Полиция остановила грузовик примерно через 10 минут после сообщения. В фургоне было обнаружено снаряжение для спецназа, дымовые шашки, щитки для голени и «план операции», что указывало на противоправные намерения.

Начальник полиции города Кер-д'Ален Ли Уайт сообщил, что всем задержанным предъявлены обвинения в заговоре с целью организации беспорядков, что является мелким правонарушением. Группа была одета в одинаковые брюки цвета хаки, синие рубашки, белые маски и бейсбольные кепки. У одного на спине рубашки было написано «Вернем Америку». Среди задержанных один был местный, остальные прибыли из 11 штатов США. Дополнительные обвинения могут быть предъявлены позже.

«Патриотический фронт» – американская белая националистическая и неофашистская группа, призывает к созданию белого этногосударства в США.