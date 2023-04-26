Членов международной террористической организации ликвидировали на таджикско-афганской границе

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – Члены международной террористической организации ликвидированы при незаконном пересечении государственной границы Таджикистана с Афганистаном, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства иностранных дел Республики Таджикистан, два члена международной террористической организации с целью совершения террористического акта на территории Таджикистана незаконно пересекли линию государственной границы с территории Афганистана в Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан.

«Оба террориста были обезврежены силами правоохранительных органов Таджикистана, а злоумышленный план террористов и их покровителей был сорван», - сообщает МИД.

МИД Республики Таджикистан выражает глубокую обеспокоенность данным незаконным актом нарушения границы и терроризма, решительно осуждает его и заявляет, что граница Таджикистана будет охраняться всеми силами и вооруженные силы страны дадут адекватный и своевременный отпор любым лицам или группам, замышляющим её нарушить.



