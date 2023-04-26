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    Членов международной террористической организации ликвидировали на таджикско-афганской границе

    26 Апреля 2023, 19:49

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – Члены международной террористической организации ликвидированы при незаконном пересечении государственной границы Таджикистана с Афганистаном, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства иностранных дел Республики Таджикистан, два члена международной террористической организации с целью совершения террористического акта на территории Таджикистана незаконно пересекли линию государственной границы с территории Афганистана в Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан.

    «Оба террориста были обезврежены силами правоохранительных органов Таджикистана, а злоумышленный план террористов и их покровителей был сорван», - сообщает МИД.

    МИД Республики Таджикистан выражает глубокую обеспокоенность данным незаконным актом нарушения границы и терроризма, решительно осуждает его и заявляет, что граница Таджикистана будет охраняться всеми силами и вооруженные силы страны дадут адекватный и своевременный отпор любым лицам или группам, замышляющим её нарушить.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Таджикистан Афганистан
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