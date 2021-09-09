Члена Счетного комитета освободили от должности в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Счетного комитета Талгат Амангельдыулы освобожден от должности решением Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитетом по финансам и бюджету, рассмотрено предложение Председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета о прекращении полномочий и освобождении от должности назначенного Сенатом члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Жакана Талгата Амангельдыулы, внесенное в Сенат Парламента в соответствии с подпунктом 19) пункта 19 и пунктом 27 Положения о Счетном комитете», - сказала на пленарном заседании Палаты депутат Ольга Перепечина.

Талгат Амангельдыулы назначен членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Постановлением Сената Парламента Республики Казахстан от 16 сентября 2016 года.

За время работы в Счетном комитете зарекомендовал себя как ответственный и квалифицированный руководитель. Под его руководством проводился аудит эффективности национальных холдингов и компаний, Национального фонда.

31 августа текущего года Талгат Амангельдыулы подал на имя Председателя Сената Ашимбаева Маулена Сагатхановича заявление об освобождении от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

«На основании вышеизложенного Комитет по финансам и бюджету, руководствуясь пунктом 81-1 Регламента Сената, рекомендует прекратить полномочия и освободить от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Жакана Талгата Амангельдыулы», - добавила О. Перепечина.

Предложение депутаты поддержали единогласно.