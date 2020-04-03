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    Член Совета Ассоциации «Болашак» перечислил 100 млн тенге на борьбу с коронавирусом

    3 Апреля 2020, 16:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в результате мировой пандемии коронавирусной инфекции Казахстан оказался перед лицом непростых испытаний, пройти успешно через которые можно только в случае консолидации всего общества, в том числе НПО, крупного бизнеса и государства, считает член Совета Ассоциации «Болашак», топ-менеджер «Alageum Electric» Еркебулан Ильясов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на общественный фонд «Birgemiz».

    В этой связи Группа Компаний «Alageum Electric» приняла решение выделить 100 млн. тенге на благотворительную помощь нуждающимся в период чрезвычайного положения, связанного с пандемией COVID-19.

    Так, 50 млн. тенге из выделяемой суммы будет направлено в учрежденный по инициативе Первого Президента страны-Елбасы, Лидера партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева общественный фонд «Birgemiz» для поддержки социально уязвимых слоев населения.

    Еще 25 млн тенге будет передано Ассоциации «Болашак» для профилактики пандемии коронавируса в ряде регионов страны, в том числе в Туркестанской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях. Оставшиеся 25 млн.тенге планируется направить корпоративному фонду «Нурлы Астана Trust» в город Нур-Султан, ввиду того, что в столице зарегистрировано наибольшее число заболевших.

    «Я уверен, что вместе, общими усилиями мы быстрее и с наименьшими потерями для страны и населения одолеем эпидемию и вернёмся в свой обычный режим работы. Будьте позитивны и берегите себя!», - отметил член Совета Ассоциации «Болашак», топ-менеджер «Alageum Electric» Еркебулан Ильясов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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