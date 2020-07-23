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    Член партии Nur Otan подарил детской больнице Алматы кислородный концентратор

    23 Июля 2020, 20:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Член партии «Nur Otan», Президент ОФ «Поддержки стратегии Президента РК «Казахстан – 2050» Ербулат Касымов подарил Детской городской клинической инфекционной больнице Алматы кислородный концентратор, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии Nur Otan.

    Концентратор используется при тяжелых заболеваниях таких как COVID-19, при бронхиальной астме, а также сердечной недостаточности.

    Регулярные процедуры компенсируют гипоксию, в результате чего уменьшается одышка, нормализуется работа не только сердца и легких, но также почек и печени. Аппарат рассчитан на два человека.

    «Хочу выразить благодарность всем, кто помогает нашей детской инфекционной больнице, в частности члену партии «Nur Otan», депутату маслихата Ербулату Касымову за своевременно оказанную помощь в предоставлении концентратора на два человека. Считаю, что только объединившись мы победим этот вирус и сможем помочь друг другу», - отметил главный врач больницы Ержан Сералин.

    Он также напомнил о соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Ербулат Касымов призвал всех по возможности помочь и не оставаться в стороне.

    В партии также отметили, что по поручению Председателя Алматинского городского филиала партии «Nur Otan», акима Алматы Бакытжана Сагинтаева принимается ряд антикризисных мер по обеспечению медицинских учреждений необходимыми лекарствами, препаратами и оборудованием.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Нур Отан Здравоохранение
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