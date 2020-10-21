Член Нацсовета общественного доверия высказалась об очередных выборах депутатов Мажилиса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Член Национального совета общественного доверия, председатель общественного объединения инвалидов «Центр независимой жизни «Дос» Дина Ердилдинова высказалась об очередных выборах депутатов Мажилиса РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Глава государства назначил очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента. Я отношусь к таким выборам положительно. Наше общественное объединение взаимодействует и работает с разными органами, депутатами. В целом довольна их работой», - сказала Дина Ердилдинова.

Она добавила, что выборы в депутаты Мажилиса начинаются с местных исполнительных органов.

«Сначала надо баллотироваться в маслихат. Мы считаем, что нужно начать с уровня города и делать какие-то изменения. Изменения у нас уже есть, за последние годы мы видим эту тенденцию и это очень радует. От нашего центра в праймериз партии «Nur Otan» участвует исполнительный директор центра Ардак Отарбаев. Он уже прошел все этапы и представляет интересы людей с инвалидностью и поднимает их вопросы. Он их хорошо знает и их проблемы тоже, так как сам уже 15 лет на коляске. Видим, что него есть все данные. Он очень активный, честный деятель. Сам много лет работает в этой сфере и намерен поднимать и решать проблемы людей с ограниченными возможностями на всех уровнях. Человек для того, чтобы делать что-то лучше, должен знать эти вопросы изнутри. Мы верим и надеемся, что у него все получится. Он также хочет поднять вопросы образования и жилья для социально-уязвимых слоев населения. Считаю, что такие люди должны быть в выборах и их вопросы должны подниматься в Мажилисе», - отметила она.

Напомним, сегодня Глава государства подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.