«Читаем вместе Бауыржана Момышулы»: в Таразе подвели итоги проекта

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области, на Родине легендарного казахского батыра, Героя Советского Союза, полководца, писателя Бауыржана Момышулы, свято чтут всё, что связано с выдающимся земляком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Активное участие в республиканском онлайн-проекте «Читаем вместе книгу Бауыржана Момышулы «За нами Москва! Записки офицера» принял коллектив Жамбылского областного русского драматического театра.

По словам заместителя директора театра Валерии Сона, проект инициирован представительством Российского центра науки и культуры в Казахстане (г. Нур-Cултан) в рамках программы «Рухани жангыру» и приурочен к 30-летию Независимости Республики Казахстан, 80-летию битвы под Москвой и 111-летию Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы.

«В литературных чтениях приняли участие сотрудники Жамбылского областного русского драматического театра, руководители школ, учителя, учащиеся школ №№ 7, 40, 2, 31, 13, 24, IT-лицея для одаренных детей, студенты, представители общественных организаций нашего города. К республиканскому онлайн-проекту присоединилась «Театральная мастерская» Марии Макаровой при благотворительном фонде «Право на любовь» из Алматы. На протяжении нескольких лет они сотрудничают с Жамбылским русским театром, поддерживая наши театральные проекты», - рассказала заведующая литературной частью театра Ольга Махиня.

Проект «Читаем вместе книгу Бауыржана Момышулы «За нами Москва! Записки офицера» приобрел и международное звучание.

«К проекту подключились студенты из Туркменистана, обучающиеся в Казахском национальном университете имени аль-Фараби города Алматы. Большую помощь и содействие оказала кандидат филологических наук, исполняющая обязанности доцента кафедры тюркологии и теории языка КазНУ, руководитель центра «Русский язык и культура» Жанна Уматова. Участником стала и руководитель Театра народного танца, заслуженный деятель Республики Казахстан Анастасия Ляховская и солисты Театра народного танца из Алматы», - отметила Ольга Махиня.

Итоги проекта подвели в зале Славы, находящемся в таразском парке «Победы», где прошел слёт участников регионального онлайн-проекта. Здесь же экспонировались редкие фотографии и личные вещи Бауыржана Момышулы.

Заместитель директора театра Валерия Сон провела церемонию вручения благодарственных писем. Заведующий залом Славы Сайлаубек Лесбаев поблагодарил участников и поздравил всех присутствующих с Днем Независимости Республики Казахстан.

«В Москве есть школа имени Бауржана Момышулы, - рассказала собравшимся участница встречи Рахима Сейфуллина. - Мой внук Алмаз Калметов участвовал в установке и открытии памятника нашему земляку на территории этой московской школы. Отрадно, что россияне свято чтут память о подвиге казахстанских воинов».

В завершении мероприятия собравшиеся возложили цветы к Вечному огню и памятнику герою.

«В ходе проекта в социальных сетях на страницах театра был показан спектакль «Товарищ комбат» о Бауржане Момышулы, режиссер-постановщик Жамал Бодаубаева. Это героическая хроника по повести «Волоколамское шоссе» о выдающемся военном деятеле Бауыржане Момышулы, проявившем настоящие чудеса воинской мудрости и отваги в годы Великой Отечественной войны. Также в репертуаре театра есть спектакль «Герой былых времен», это дипломная работа режиссера-постановщика Анатолия Просалович, в спектакль вошли эпизоды воспоминаний Бауржана Момышулы о битве под Москвой, описанные в книге «За нами Москва!», - рассказала Ольга Махиня.

Отметим, что Герой Советского Союза, полководец, писатель Бауыржан Момышул является уроженцем Жуалынского района. Эту местность называют «Мынбулак» - «край тысячи родников и тысячи батыров». В годы войны из ушедших на фронт жуалынцев пятеро стали Героями Советского Союза.

Бауыржан Момышулы прославился как мудрый тактик и полководец в годы Великой Отечественной войны, а в мирное время стал выдающимся писателем, отличался простотой и прямотой суждений, добротой к друзьям и нетерпимостью к врагам.

Именем Бауыржана Момышулы в Казахстане названы улицы городов, школы и военные интернаты. В райцентре Жуалынского района, носящем в наши дни его имя (бывшее Бурное), действует музей, в котором собраны личные вещи писателя и полководца. В селе Кольбастау Жуалынского района увековечили память своего великого земляка, установив памятную стелу с его портретом в школе, где в 1921-1922 годы он учился. К 100-летию со дня рождения Бауыржана Момышулы в Таразе открылся научно-исследовательский центр «Бауыржантану», в который был передан архив писателя.

В начале Великой Отечественной войны, будучи старшим инструктором военного комиссариата республики, Бауыржан Момышулы помогал генералу И.В. Панфилову формировать в Алматы 316-ю стрелковую дивизию. Осенью 1941 года эта дивизия, комбатом которой он был назначен, была переброшена в распоряжение Западного фронта, на одно из главных направлений на подступах к Москве, где проявилось воинское мастерство комбата Момышулы. Четверо суток его батальон удерживал позиции на опорных пунктах.

После войны Бауыржан Момышулы окончил Академию Генерального штаба, получил звание профессора, читал лекции по военной тактике и стратегии. Написанная им монография «Психология войны» и сегодня является фундаментальным трудом в области военной философии.

Оставив военную службу, Бауке ворвался в литературный мир как мастер повестей и рассказов. 11 декабря 1990 года писателю-фронтовику Бауыржану Момышулы присвоены генеральский чин и звание Героя Советского Союза посмертно. Восстановить историческую справедливость помог своим личным участием Первый Президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев.



